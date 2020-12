È stata trovata morta Agitu Gudeta, una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino: aveva 42 anni (Di martedì 29 dicembre 2020) Agitu Gudeta, una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino, è stata trovata morta nella sua casa di Frassilongo, in provincia di Trento. aveva 42 anni. Gudeta era arrivata nel 2010 dall’Etiopia, dove era scappata a violenze e persecuzioni da Leggi su ilpost (Di martedì 29 dicembre 2020), unachein, ènella sua casa di Frassilongo, in provincia di Trento.42era arrivata nel 2010 dall’Etiopia, dove era scappata a violenze e persecuzioni da

