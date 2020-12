È disponibile il porting di Google Fotocamera 8 1 per tutti gli smartphone

Ultime Notizie dalla rete : disponibile porting

Game Legends

Super Meat Boy Forever è qui ed è arrivato giusto in tempo per le vacanze. Il sequel del popolarissimo platform indie del 2010 è disponibile su PC tramite Epic Games Store e Nintendo Switch, con il po ...Con il lancio di Halo 4 su PC, il team di 343 Industries ha ufficialmente terminato i lavori sul porting della Halo: The Master Chief Collection, con l'epopea sci-fi ora disponibile anche al di fuori ...