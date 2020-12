Donatella Rettore in lutto, il dolore sui social: «Mi manca come il sangue nelle vene» (Di martedì 29 dicembre 2020) Un grave lutto ha colpito Donatella Rettore. La cantante, 67 anni, ha annunciato sui suoi canali social di aver perso una figura fondamentale nella sua vita. Un triste evento chiude un già funesto anno, il 2020, che si porta con sé anche il fedele amico dell’artista veneta. Tanti i messaggi di cordoglio per la Rettore e non solo da gente comune: da Marcella Bella a Malik Ayane. Non ha voluto tenere il dolore per sé, Donatella Rettore ha scelto di condividere con i fan su Instagram il dramma della scomparsa del suo adorato cane. «Orso ha lasciato questo mondo. Mi manca come il sangue nelle vene», ha scritto l’artista, dimostrando così ancora una volta ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Un graveha colpito. La cantante, 67 anni, ha annunciato sui suoi canalidi aver perso una figura fondamentale nella sua vita. Un triste evento chiude un già funesto anno, il 2020, che si porta con sé anche il fedele amico dell’artistata. Tanti i messaggi di cordoglio per lae non solo da gente comune: da Marcella Bella a Malik Ayane. Non ha voluto tenere ilper sé,ha scelto di condividere con i fan su Instagram il dramma della scomparsa del suo adorato cane. «Orso ha lasciato questo mondo. Miil», ha scritto l’artista, dimostrando così ancora una volta ...

