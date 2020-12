Da Commissione UE ok ad aiuti Aegean (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea ha approvato gli aiuti del Governo ellenico per Aegean fino a 120 milioni di euro. La Commissione ha riscontrato che la manovra economica è compatibile con il regolamento perché mirata a “risarcire la compagnia aerea per le perdite subite da Aegean tra il 23 marzo e il 30 giugno 2020 e causate dalla pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni di viaggio imposte dalla Grecia e da altri paesi verso la destinazione per limitare la diffusione del coronavirus”. Prima del lockdown, nel mese di febbraio 2020 e dopo aver chiuso il 2019 con un movimento di circa 15 milioni di passeggeri, Aegean aveva presentato la nuova livrea. (Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea) Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Laeuropea ha approvato glidel Governo ellenico perfino a 120 milioni di euro. Laha riscontrato che la manovra economica è compatibile con il regolamento perché mirata a “risarcire la compagnia aerea per le perdite subite datra il 23 marzo e il 30 giugno 2020 e causate dalla pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni di viaggio imposte dalla Grecia e da altri paesi verso la destinazione per limitare la diffusione del coronavirus”. Prima del lockdown, nel mese di febbraio 2020 e dopo aver chiuso il 2019 con un movimento di circa 15 milioni di passeggeri,aveva presentato la nuova livrea. (Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea)

