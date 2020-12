Covid, festa sulla spiaggia a Sydney: in centinaia rischiano l’espulsione (Di martedì 29 dicembre 2020) . Un gruppo di ragazzi britannici ha ignorato le misure sanitarie e ora dovrà fare i conti con il governo australiano Il governo federale sta valutando la possibilità di espellere dal territorio australiano alcune decine di persone che hanno partecipato a una mega festa nella periferia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) . Un gruppo di ragazzi britannici ha ignorato le misure sanitarie e ora dovrà fare i conti con il governo australiano Il governo federale sta valutando la possibilità di espellere dal territorio australiano alcune decine di persone che hanno partecipato a una meganella periferia L'articolo proviene da Inews.it.

pompeii_sites : Le proposte del Parco archeologico di #Pompei per le feste. Un’offerta variegata per sottolineare, in questo moment… - Lucio_freni : Le cose le dicono chiaramente: ripeto 27 dic festa san giovanni evangelista, caro alla massoneria e 'patrono' sols… - ari_hill93 : @Valerio864dd Se a Pasquetta sono laureata e covid permettendo, festa grande. Ma di quelle che chiamano i carabinie… - BaldiniCastoldi : RT @Corriere: Giovani, famiglie, la festa dei medici: tutti in coda per il vaccino - AnraRisk : MISURARE IL RISCHIO COVID AGLI EVENTI Una app sviluppata negli Usa calcola la probabilità di incontrare una persona… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid festa Giovani, famiglie, la festa dei medici: tutti in coda per il vaccino Corriere della Sera Cancello chiuso, vietata la preghiera sulle tombe dei figli nel giorno di Natale

Lettera di protesta di due madri. Il sindaco si scusa e impone la riapertura: «Ordinanza decisa autonomamente dagli uffici» ...

Covid, festa sulla spiaggia a Sydney: in centinaia rischiano l’espulsione

Covid, festa sulla spiaggia a Sydney: in centinaia rischiano l'espulsione. Un gruppo di ragazzi britannici ha ignorato le misure sanitarie ...

Lettera di protesta di due madri. Il sindaco si scusa e impone la riapertura: «Ordinanza decisa autonomamente dagli uffici» ...Covid, festa sulla spiaggia a Sydney: in centinaia rischiano l'espulsione. Un gruppo di ragazzi britannici ha ignorato le misure sanitarie ...