(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Claudia è lain Italia contro il Covid. È stata travolta da messaggi e attacchi no vax, al punto di dover chiudere i suoi social. Il suo sorriso ci ha raccontato una storia di forza e speranza. Una professionista che ha combattuto il Covid, come tante e tanti giovani che si sono improvvisamente trovati inlinea, il 27 dicembre è stata ladel Lazio e d’Italia. Chi l’ha costretta a eliminare i suoi social e la sta minacciando dovrebbe vergognarsi”. Lo scrive su Facebook Nicola, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Zingaretti, 'contro prima vaccinata minacce vergognose'... - TarTassato : Adesso il governo #conte #dimaio #zingaretti #gualtieri #castelli #patuanelli grideranno all'#evasione fiscale. È n… - TV7Benevento : **Coronavirus: Zingaretti, 'campagna di tutti i leader per vaccino? Io ci sono'**... - TV7Benevento : Coronavirus: Zingaretti, 'vaccino bene universale garantito a tutti'... - losmadonno : RT @ImolaOggi: Il peggio del 2020 - era il mese di marzo Quando Zingaretti sghignazzava sul coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zingaretti

SardiniaPost

Dopo il V-day di domenica, in cui la prima dose di vaccino anti Covid-19 è stato somministrato ... Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che continua: «Il suo sorriso ci ...Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Claudia è la prima vaccinata in Italia contro il Covid. È stata travolta da messaggi e attacchi no vax, al punto di dover chiudere i suoi social. Il suo sorriso ci ha racc ...