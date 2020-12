Coronavirus | Rampelli | ' serve campagna informazione | appena possibile mi vaccino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “Il dibattito di queste ore sull'obbligatorietà delforse si poteva evitare se il governo avesse avviato per tempo lad'sulla diffusione spontanea del. Certo, se da una parte è giusto che ognuno di noi deve essere libero di compiere la scelta che vuole, dall'altra va detto che affinché sia efficace lavaccinale bisogna raggiungere -come prevede la scienza- la cosiddetta immunità di gregge con almeno il 70% delle persone vaccinate. Primo obiettivo, quindi, raggiungere questa soglia, certamente vanno affrontati casi specifici perché è difficile immaginare che un medico non vaccinato possa stare quotidianamente a contatto con i pazienti". Così Fabio, deputato Fdi e vicepresidente della Camera, ai microfoni ...