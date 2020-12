Chico Forti scrive a Di Maio: 'Con voi l'Italia è cambiata, avete realizzato un'impresa impossibile' (Di martedì 29 dicembre 2020) ha scritto una lettera indirizzata al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al suo capo di gabinetto Ettore Sequi . Il detenuto in carcere negli Stati Uniti da oltre vent'anni ma che si è sempre ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) ha scritto una lettera indirizzata al Ministro degli Esteri Luigi Die al suo capo di gabinetto Ettore Sequi . Il detenuto in carcere negli Stati Uniti da oltre vent'anni ma che si è sempre ...

fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - redazioneiene : 'Chico Forti tornerà in Italia'. L'annuncio di Di Maio - matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - gladiatoremassi : RT @chrcapuano: E poi, ha fatto rientrare a casa i pescatori siciliani e Chico Forti! @luigidimaio - TuzioristaGreen : RT @laura_maffi: Di Maio con il stipendo tagliato fa questo !!! -18 pescatori, - padre Maccalli, - Nicola Chiacchio - Chico Forti SALVINI C… -