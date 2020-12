Capodanno, le regole in zona rossa (Di martedì 29 dicembre 2020) Ormai i cittadini sono a metà strada, passato il Natale e quindi il primo passaggio da zona gialla a zona rossa, le regole dell’ultimo decreto dovrebbero ormai essere state assimilate. Vediamo ora quando scatta la prossima zona rossa che interessa i giorni di Capodanno e quali saranno le norme dopo la fine del periodo di zona arancione. Festa di Capodanno: le regole Come ormai assimilato, la zona rossa scatterà nei giorni festivi e prefestivi, quindi il 31 dicembre e l’1 gennaio, vedendo quindi entrare in vigore le regole più dure, che prevedono la permanenza nella propria abitazione, a meno di situazioni di necessità, salute o lavoro. Con l’ultimo decreto però ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Ormai i cittadini sono a metà strada, passato il Natale e quindi il primo passaggio dagialla a, ledell’ultimo decreto dovrebbero ormai essere state assimilate. Vediamo ora quando scatta la prossimache interessa i giorni die quali saranno le norme dopo la fine del periodo diarancione. Festa di: leCome ormai assimilato, lascatterà nei giorni festivi e prefestivi, quindi il 31 dicembre e l’1 gennaio, vedendo quindi entrare in vigore lepiù dure, che prevedono la permanenza nella propria abitazione, a meno di situazioni di necessità, salute o lavoro. Con l’ultimo decreto però ...

