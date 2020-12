Borussia Dortmund, Haaland è in perfette condizioni: ecco quando torna (Di martedì 29 dicembre 2020) Erling Haaland ha recuperato pienamente ed è pronto a tornare in campo per il Borussia Dortmund: ecco quando lo farà Erling Haaland ha recuperato pienamente dalla lesione del bicipite femorale che lo aveva costretto a chiudere anticipatamente il suo 2020. La conferma è arrivata dal direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc. Parlando con la Bild, Zorc ha affermato che l’attaccante norvegese è in perfette condizioni e che con tutta probabilità sarà in campo alla ripresa della Bundesliga il prossimo 3 gennaio quando il Borussia Dortmund affronterà il Wolfsburg. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Erlingha recuperato pienamente ed è pronto are in campo per illo farà Erlingha recuperato pienamente dalla lesione del bicipite femorale che lo aveva costretto a chiudere anticipatamente il suo 2020. La conferma è arrivata dal direttore sportivo delMichael Zorc. Parlando con la Bild, Zorc ha affermato che l’attaccante norvegese è ine che con tutta probabilità sarà in campo alla ripresa della Bundesliga il prossimo 3 gennaioilaffronterà il Wolfsburg. Leggi su Calcionews24.com

