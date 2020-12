Biancaneve: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 29 dicembre 2020) Biancaneve: trama, cast e streaming del film Questa sera, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Biancaneve, film del 2012 diretto da Tarsem Singh, con protagonisti Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer e Sean Bean, liberamente ispirato alla fiaba. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il Re, rimasto vedovo, si risposa con la Regina Clementianna (definita “la più bella del reame”) per dare alla sua figlia Biancaneve una matrigna, ma quest’ultima, strega esperta di magia nera, lo elimina e ne usurpa il trono. La regina Clementianna tassa il popolo oltre ogni limite, con la scusa di proteggerlo da una spaventosa Bestia che infesta le sue terre: in realtà sperpera le entrate del regno in feste e in stravaganti trattamenti di bellezza. ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020): trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondadel 2012 diretto da Tarsem Singh, con protagonisti Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer e Sean Bean, liberamente ispirato alla fiaba. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il Re, rimasto vedovo, si risposa con la Regina Clementianna (definita “la più bella del reame”) per dare alla sua figliauna matrigna, ma quest’ultima, strega esperta di magia nera, lo elimina e ne usurpa il trono. La regina Clementianna tassa il popolo oltre ogni limite, con la scusa di proteggerlo da una spaventosa Bestia che infesta le sue terre: in realtà sperpera le entrate del regno in feste e in stravaganti trattamenti di bellezza. ...

