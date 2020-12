We Can Be Heroes su Netflix, le protagoniste: “Il lavoro di squadra è un superpotere” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Intervista a YaYa Gosselin e Vivien Lyra Blair, protagoniste di We can be Heroes, sequel di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl diretto da Robert Rodriguez. A quindici anni di distanza da Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D Robert Rodriguez realizza il sequel We Can Be Heroes: i supereroi Sharkboy e Lavagirl hanno avuto dei figli, così come i loro colleghi, ma vengono sconfitti da una misteriosa popolazione aliena. Tocca quindi ai piccoli eroi salvare il mondo e i loro genitori. Da Natale su Netflix, è un film destinato alle famiglie. Robert Rodriguez, padre di cinque ragazzi, ama questo genere, di cui è diventato maestro: bambini straordinari che si divertono col genere. Lo ha già fatto con Spy Kids, diventato una saga, e ora … Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Intervista a YaYa Gosselin e Vivien Lyra Blair,di We can be, sequel di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl diretto da Robert Rodriguez. A quindici anni di distanza da Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D Robert Rodriguez realizza il sequel We Can Be: i supereroi Sharkboy e Lavagirl hanno avuto dei figli, così come i loro colleghi, ma vengono sconfitti da una misteriosa popolazione aliena. Tocca quindi ai piccoli eroi salvare il mondo e i loro genitori. Da Natale su, è un film destinato alle famiglie. Robert Rodriguez, padre di cinque ragazzi, ama questo genere, di cui è diventato maestro: bambini straordinari che si divertono col genere. Lo ha già fatto con Spy Kids, diventato una saga, e ora …

cinemaniaco_fb : ?????????????? We Can Be Heroes su Netflix, le protagoniste: “Il lavoro di squadra è un superpotere”… - MangaForevernet : ? We Can Be Heroes | Recensione ? ? - clikservernet : We Can Be Heroes su Netflix, il regista Robert Rodriguez: “L’arte è un superpotere: spero di fare una saga” - Noovyis : (We Can Be Heroes su Netflix, il regista Robert Rodriguez: “L’arte è un superpotere: spero di fare una saga”) Play… - cinemaniaco_fb : ?????????????? We Can Be Heroes su Netflix, il regista Robert Rodriguez: “L’arte è un superpotere: spero di fare una saga… -