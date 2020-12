Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)DEL 28 DICEMBREORE 10.20 ALESSIO CONTI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; IN VIGORE OGGI LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE. CONSENTITO IN DEROGA, ANCHE IN ZONA ARANCIONE UN SOLO SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELLAPER FAR VISITA A PARENTI O AMICI. MASSIMO 2 PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON AUTOCERTIFICAZIONE PROBLEMI ALLA VIABILTÀ ASULLA VIA DEL MARE OSTIENSE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZO CAMMINO VERSO OSTIA. SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA AL KM 28 VERSOPER UN AUTO IN PANNE SULLA CORSIA DI SORPASSO. PRESTARE ATTENZIONE POCO PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DI MONTED’ORO PER UN ALBERO ...