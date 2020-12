Via libera della Camera alla Manovra con 298 sì. Il testo ora passa al Senato (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Camera ha approvato la Manovra di bilancio con 198 e 125 no. Il provvedimento passa ora all'esame del Seanto, che dovrà dare il sì definitivo entro la fine dell'anno. Una Manovra da 40 miliardi, la più corposa degli ultimi anni, che doveva mettere le basi della ripartenza e si è risolta in gran parte in nuove misure tampone per scongiurare il tracollo dell'economia. Il governo supera indenne il passaggio della legge di Bilancio nel pieno della seconda ondata dell'epidemia e mentre gli equilibri rischiano di andare in frantumi sul Recovery Plan, che ancora non è composto e già ha fatto litigare gli alleati. Dai 5 miliardi per la Cig al miliardo tra acquisto dei vaccini e l'assunzione di medici e infermieri per somministrarli, fino ai 40 milioni per i ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laha approvato ladi bilancio con 198 e 125 no. Il provvedimentoora all'esame del Seanto, che dovrà dare il sì definitivo entro la fine dell'anno. Unada 40 miliardi, la più corposa degli ultimi anni, che doveva mettere le basiripartenza e si è risolta in gran parte in nuove misure tampone per scongiurare il tracollo dell'economia. Il governo supera indenne ilggiolegge di Bilancio nel pienoseconda ondata dell'epidemia e mentre gli equilibri rischiano di andare in frantumi sul Recovery Plan, che ancora non è composto e già ha fatto litigare gli alleati. Dai 5 miliardi per la Cig al miliardo tra acquisto dei vaccini e l'assunzione di medici e infermieri per somministrarli, fino ai 40 milioni per i ...

