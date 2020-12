'Variante inglese, stop al fumo in strada'. Guerra alle sigarette in Spagna (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un'associazione spagnola ha chiesto al governo di vietare il fumo in strada per arginare la nuova Variante inglese di coronavirus. Un divieto che dovrebbe essere rigoroso ' quando non si può ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un'associazione spagnola ha chiesto al governo di vietare ilinper arginare la nuovadi coronavirus. Un divieto che dovrebbe essere rigoroso ' quando non si può ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese Covid, la variante «inglese» è più contagiosa. Come influisce sull’immunità di gregge? Corriere della Sera Variante inglese del Covid, tamponi rapidi in Puglia per chi rientra in volo dalla Gran Bretagna

Dal 29 dicembre in aeroporto nei Dipartimenti di prevenzione delle Asl di Bari e di Brindisi saranno presenti con una postazione per effettuare i test che ...

Covid, Crisanti su La7: “Anche da vaccinati dovremo ancora portare la mascherina. Variante inglese pesa su immunità di gregge”

“Non sappiamo se questi vaccini proteggano dall’infezione. Proteggono sicuramente dalla malattia. Il direttore di Moderna ha affermato che questi vaccini di fatto possono rendere le persone protette, ...

