Vaccino, continua a far discutere il 'caso' De Luca. Sileri: "Credo alla buona fede" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutocontinua a far discutere la decisione di Vincenzo De Luca di farsi vaccinare contro il covid-19. Dopo le accuse di Sandra Zampa, a tendere una mano al governatore della Regione Campania ci pensa Pierpaolo Sileri. "Credo nella buona fede del presidente, forse voleva dare l'esempio, ma il forse non dovrebbe esserci e purtroppo fatto in questa maniera apre a gli scenari discussi sulla stampa", è l'opinione del viceministro alla Salute, intervenuto alla trasmissione 'Gli Inascoltabili' in onda su Nsl Radio e Tv. "Sicuramente, se fosse stato concertato con tutti gli altri presidenti di Regione, il gesto avrebbe avuto un valore diverso", ha proseguito Sileri, "da medico dico che, se qualcuno ...

