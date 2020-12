TikTok, i calci alla statua del bambino e l’ultima frontiera del vandalismo online (Di lunedì 28 dicembre 2020) l’ultima frontiera del vandalismo su TikTok: si fa un video – possibilmente alla presenza di più adolescenti -, si individua un target (preferibilmente inanimato) e si posta sul social network della generazione Z. L’obiettivo? Raccogliere, come al solito, like e visualizzazioni, far crescere il numero dei propri followers. Così, mentre a Roma si usava TikTok per darsi appuntamento al Pincio e dar vita a una vera e propria maxi rissa, a Napoli si prende a calci la statua di Jago – un bambino rannicchiato su se stesso – per ottenere popolarità sul social network. LEGGI ANCHE > La rissa al Pincio, le du pischelle, la bufala dei morti: il ruolo dei social in una vergognosa pagina di cronaca vandalismo su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 dicembre 2020)delsu: si fa un video – possibilmentepresenza di più adolescenti -, si individua un target (preferibilmente inanimato) e si posta sul social network della generazione Z. L’obiettivo? Raccogliere, come al solito, like e visualizzazioni, far crescere il numero dei propri followers. Così, mentre a Roma si usavaper darsi appuntamento al Pincio e dar vita a una vera e propria maxi rissa, a Napoli si prende aladi Jago – unrannicchiato su se stesso – per ottenere popolarità sul social network. LEGGI ANCHE > La rissa al Pincio, le du pischelle, la bufala dei morti: il ruolo dei social in una vergognosa pagina di cronacasu ...

repubblica : Calci contro la statua di Jago in Piazza Plebiscito: il video finisce su TikTok - Ossmeteobargone : RT @repubblica: Calci contro la statua di Jago in Piazza Plebiscito: il video finisce su TikTok - publish70628725 : Napoli, ragazzi prendono a calci la scultura di Jago in Piazza Plebiscito: il video finisce su TikTok - thunnderlizard : ho visto TRE VIDEO su tiktok SOLO TRE e TUTTI E TRE MI HANNO BUTTATO A TERRA INCAPPUCCIATO E PRESO A CALCI - Paola30502511 : RT @repubblica: Calci contro la statua di Jago in Piazza Plebiscito: il video finisce su TikTok -