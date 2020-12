Tav | riecco l’incidente Così si spacca la maggioranza

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Galeotto fu quel treno. Il 2020 riserva un ultimo, ennesimo strattone al governo Conte-bis. Si consuma a Palazzo Madama, in Commissione Lavori pubblici, e porta il nome della Tav, il treno ad alta velocità Lione-Torino da sempre pomo della discordia fra Pd e Cinque Stelle. Sulle grandi opere, dimostra il voto sul parere al contratto di programma sulla sezione transfrontaliera, c’è unadiversa da quella che siede oggi al governo. La risoluzione passa infatti con l’assenso di tutti i gruppi, compresa l’opposizione leghista e forzista (Fdi non era presente), ma senza l’ok del Movimento Cinque Stelle, che ha dato forfait al voto. Due indizi forse non fanno una prova, ma non passano neanche inosservati. Si tratta infatti di un perfetto re-play delin Commissione Trasporti alla Camera una settimana fa. Anche allora la risoluzione a ...