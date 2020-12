Snai down, sito torna online/ Il comunicato: "Pesante attacco informatico" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il sito della Snai risulta essere ancora down, inaccessibile e offline: numerose le segnalazioni anche stamane dopo i problemi di ieri pomeriggio. Domenica torna la Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildellarisulta essere ancora, inaccessibile e offline: numerose le segnalazioni anche stamane dopo i problemi di ieri pomeriggio. Domenicala Serie A.

infoiteconomia : Snai down, è stato un attacco informatico a bloccare tutto - infoiteconomia : Snai down, cosa è successo: il comunicato del bookmaker - infoiteconomia : SNAI Down: è stato un attacco hacker - Notiziedi_it : Snai down per un attacco hacker: “Escludiamo la violazione dei conti correnti” - AleTalamonti : @SNAI_Official Alla faccia dei partner internazionali. Siete down da 3gg. Non avete un piano di recovery per contin… -