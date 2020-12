Sky: rinnovo Gattuso, nessun intoppo, è solo questione di tempo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non ci sono problemi di sorta sul rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli. Lo chiarisce la redazione di Sky Sport. La firma del tecnico sul nuovo contratto è solo questione di tempo. Con il presidente De Laurentiis esiste un accordo sulla parola che presto sarà definitivo, nero su bianco. Si tratta solo di limare qualche dettaglio, ma che Gattuso resti sulla panchina azzurra è fuori discussione. Sia il tecnico che il patron sono soddisfatti del percorso fatto finora, naturalmente entrambi desiderano migliorare con l’inizio del nuovo anno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non ci sono problemi di sorta suldi Gennarocon il Napoli. Lo chiarisce la redazione di Sky Sport. La firma del tecnico sul nuovo contratto èdi. Con il presidente De Laurentiis esiste un accordo sulla parola che presto sarà definitivo, nero su bianco. Si trattadi limare qualche dettaglio, ma cheresti sulla panchina azzurra è fuori discussione. Sia il tecnico che il patron sono soddisfatti del percorso fatto finora, naturalmente entrambi desiderano migliorare con l’inizio del nuovo anno. L'articolo ilNapolista.

Sky: rinnovo Gattuso, nessun intoppo, è solo questione di tempo

