Samantha De Grenet | bodyshaming alla famosa influencer Carima | “È quella di colore | grassa?” La risposta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020)dituttoedipiù è un’che ha un grandissimo seguito (400 mila i follower su Instagram). Di lei hanno parlato gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip per via di una delle espressioni che usa (“Emily tapijindercu*o”) eDe, sempre molto distaccata come se le cose di questo mondo non fossero che sassolini fastidiosi per lei (che pure è dentro la casa del GF), ha chiesto chi fosse. “Emilytapijindercu*o nasce da una blogger romana che è molto ironica. Stava facendo una diretta…”: Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta hanno quindi raccontatoDeche quell’espressione ‘colorita’ arriva da una diretta della blogger. Ed ecco che la showgirl chiede: “Ma è una di, grossa? È tanto carica, non è il mio ...