Renzi, altro ultimatum: 'Sul Recovery Plan accordo con noi o i nostri ministri si dimetteranno' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un ultimatum, l'ennesimo: se non c'è accordo il governo farà senza di noi. Ossia la crisi di governo sperando in qualche mossa del cavallo. Il Recovery Plan messo a punto dal governo Conte è un piano "... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un, l'ennesimo: se non c'èil governo farà senza di noi. Ossia la crisi di governo sperando in qualche mossa del cavallo. Ilmesso a punto dal governo Conte è un piano "...

matteosalvinimi : La soluzione? La Lega la propone da tempo. Rottamazione (togliendo sanzioni e interessi) oppure saldo e stralcio, l… - NicolaPorro : ?? #Arcuri in ritardo sul personale sanitario, il dibattito sulla sceneggiata di #Renzi, Wonder Woman batte Nolan. Q… - NicolaPorro : ?? Il piano B di #Arcuri, l’Inghilterra va avanti da sola, #Renzi fa sul serio (forse), #Conte come Kennedy. Questo… - zazoomblog : Renzi altro ultimatum: Sul Recovery Plan accordo con noi o i nostri ministri si dimetteranno - #Renzi #altro… - patriziadegioia : RT @Michele_Anzaldi: D'Alema affidò la delega ai servizi segreti al vicepresidente del Consiglio Mattarella (esponente di un altro partito)… -