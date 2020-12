Per la manovra blindata ultima fiducia domani (Di martedì 29 dicembre 2020) La legge di bilancio sarà approvata definitivamente dal senato domani, dopo l’ennesimo voto di fiducia fissato dalla capigruppi di palazzo Madama per la mattinata. Il testo è blindato e immodificabile come si sapeva già da settimane nonostante in molti facciano finta di esserne accorti adesso. Come successo domenica alla camera, ci si limiterà all’approvazione di ordini del giorno che impegnano il governo per il futuro, sempre che questo futuro – Renzi permettendo – ci sia. Alla camera domenica è andato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 29 dicembre 2020) La legge di bilancio sarà approvata definitivamente dal senato, dopo l’ennesimo voto difissato dalla capigruppi di palazzo Madama per la mattinata. Il testo è blindato e immodificabile come si sapeva già da settimane nonostante in molti facciano finta di esserne accorti adesso. Come successo domenica alla camera, ci si limiterà all’approvazione di ordini del giorno che impegnano il governo per il futuro, sempre che questo futuro – Renzi permettendo – ci sia. Alla camera domenica è andato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo a @massimogara. Manovra, cosa sarebbe successo a parti invertit… - GruppoFICamera : “Questa #manovra manca degli elementi necessari per curare le ferite del Paese e per dare nuova linfa ai settori ec… - DadoneFabiana : Chiuso l’esame della #manovra alla Camera: aiutiamo famiglie, imprese e lavoratori in difficoltà. Rafforziamo il Re… - rchechi72 : RT @alebarbano: Quattro miliardi in più in manovra per il reddito di cittadinanza. E poi Conte dice che mette i fondi europei su vecchi pro… - PatriziaOrlan11 : RT @alebarbano: Quattro miliardi in più in manovra per il reddito di cittadinanza. E poi Conte dice che mette i fondi europei su vecchi pro… -