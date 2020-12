“Pechino mente sul Covid”. Condannata a 4 anni la blogger che denunciò il governo cinese (Di lunedì 28 dicembre 2020) Shanghai, 28 dic – Dovrà scontare quattro anni di pena detentiva la blogger cinese Zhang Zhan. L’ex avvocato era stato arrestato in maggio per per aver diffuso senza autorizzazione dalla notizie riguardo l’epidemia di coronavirus a Wuhan. La blogger cinese raccontava un’altra verità sul contagio La sentenza è stata emessa dal tribunale di Shanghai. Secondo i giudici la blogger avrebbe «provocato litigi e problemi» segnalando inizialmente le prime incongruenze apparse nella narrazione ufficiale della pandemia, quando a Wuhan ancora si parlava di «polmonite misteriosa». La donna 37 anni, era solita condividere puntualmente i propri report su varie piattaforme social. Così facendo Zhang era ben preso finita nel mirino delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Shanghai, 28 dic – Dovrà scontare quattrodi pena detentiva laZhang Zhan. L’ex avvocato era stato arrestato in maggio per per aver diffuso senza autorizzazione dalla notizie riguardo l’epidemia di coronavirus a Wuhan. Laraccontava un’altra verità sul contagio La sentenza è stata emessa dal tribunale di Shanghai. Secondo i giudici laavrebbe «provocato litigi e problemi» segnalando inizialle prime incongruenze apparse nella narrazione ufficiale della pandemia, quando a Wuhan ancora si parlava di «polmonite misteriosa». La donna 37, era solita condividere puntuali propri report su varie piattaforme social. Così facendo Zhang era ben preso finita nel mirino delle ...

