Oroscopo settimanale Paolo Fox | la classifica dei segni zodiacali dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021

(Di lunedì 28 dicembre 2020)Fox. Eccoci arrivati all’ultima settimana del 2020 che passerà la staffetta alla prima del, periodo ottimo per resoconti e fioretti. Ci aiutaFox, che con le sue previsioni segno per segno e soprattutto con la suadeiper la settimana dal 282020 al 3, pare vederci lungo. Anzi no, lunghissimo. Partiamo con l’Ariete. 3 stelle per l‘Ariete. Ci sono tensioni nell’aria, ma presto recupererai terreno. Se hai avuto problemi in amore, è arrivato il momento di dare una svolta: se stai vivendo una storia incerta e nata da poco, Venere ti aiuterà a fare chiarezza. Novità in arrivo e incontri fatali, approfittane! Sul lavoro, ...