No, nessun uomo è esploso a Roma dopo il vaccino

Mettiamola nella categoria fact checking soltanto per comodità, dal momento che – in realtà – dovremmo individuare una categoria apposita per i casi umani che credono a queste notizie che diventano, ahinoi, virali sui social network. In queste ore sta comparendo in maniera sempre più insistente sulle bacheche di Facebook la notizia: uomo esplode a Roma dopo il vaccino. Il sito che la riporta ha il nome accattivante di Fonteverificata, ma dalle immagini – soprattutto per chi ha una certa dimestichezza con il settore – si nota subito come in realtà si tratti dell'ennesima trollata di Gian Marco Saolini.

Ultime Notizie dalla rete : nessun uomo Il senso della fatica di vivere. Nessun uomo viene al mondo solo per morire Il Foglio David Quammen, l’uomo dei Pipistrelli che aveva previsto la pandemia: «Ecco le tre le minacce più gravi a cui è sottoposto il pianeta»

Il divulgatore scientifico e scrittore ha preconizzato la pandemia nel suo libro “Spillover” e punta il dito contro un ecosistema ormai compromesso ...

L'autopsia: Rosina è morta per asfissia. Nessuna traccia del bandito in casa

MONTECASSIANO - Sarebbe morta per asfissia e non per infarto Rosina Carsetti, la 78enne di Montecassiano trovata senza vita in cucina la sera della vigilia di Natale nella sua villetta a schiera ...

