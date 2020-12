Nel 2020 240mila imprese in meno causa covid (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sparite migliaia di aziende in un anno a causa del covid. Secondo la stima dell’ufficio studi Confcommercio, nel 2020 chiuderanno oltre 390mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi di mercato. Di queste, 240mila, esclusivamente a causa della pandemia. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sparite migliaia di aziende in un anno adel. Secondo la stima dell’ufficio studi Confcommercio, nelchiuderanno oltre 390miladel commercio non alimentare e dei servizi di mercato. Di queste,, esclusivamente adella pandemia. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

