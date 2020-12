Milano, neve e alberi caduti: ferita una donna. Ondata di maltempo anche su gran parte della Lombardia. Scatta il piano d’emergenza|La diretta (Di lunedì 28 dicembre 2020) alberi e rami caduti a Milano, bloccate alcune linee dei tram. Una donna è rimasta lievemente ferita in via Sanzio per il cedimento di un palo della luce. Disagi alla circolazione e ritardi per i treni. In azione 200 mezzi spargisale Leggi su corriere (Di lunedì 28 dicembre 2020)e rami, bloccate alcune linee dei tram. Unaè rimasta lievementein via Sanzio per il cedimento di un paloluce. Disagi alla circolazione e ritardi per i treni. In azione 200 mezzi spargisale

matteosalvinimi : Buon lunedì e buona settimana da Milano, direzione Avis sotto la neve ??, da voi come va? - matteosalvinimi : A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le p… - Corriere : Neve a Milano e in Lombardia. Scattato il piano di emergenza - sapi_enza : #Milano tutta imbiancata, ma nessun disagio. In fondo siamo più che abituati a tanta #neve - alexandercaper1 : Qui a Milano sulle strade non trafficate ci sono 20 cm di neve è bellissimo -