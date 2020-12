Maltempo su Napoli | la mareggiata invade il Lungomare

Leggi su inews24

(Di martedì 29 dicembre 2020)su, una violentaha invaso ildella città provocando danni ingenti ai locali della zona Ilal Nord oggi e domani significa neve, ma ae in provincia per tutto il giorno è stata tempesta. E questa sera una violentaha invaso ildel capoluogo spazzando via L'articolo proviene da Inews.it.