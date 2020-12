Maltempo: Sala, ‘io lavoro da una vita, Salvini non l’ha mai fatto’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – “Vorrei rassicurare il senatore Salvini che vede una città ‘nel caos’ e si chiede ‘se seguo le previsioni del tempo’. Le seguo, certo, e seguo anche il lavoro di chi è sulla strada cercando di fare il possibile. D’altro canto chi come me lavora da una vita è abituato a seguire le cose e poi ad agire. Chi come lui non ha mai lavorato è abituato più che altro a usare la tastiera e a fare grandi proclami”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica, via social, al leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – “Vorrei rassicurare il senatoreche vede una città ‘nel caos’ e si chiede ‘se seguo le previsioni del tempo’. Le seguo, certo, e seguo anche ildi chi è sulla strada cercando di fare il possibile. D’altro canto chi come me lavora da unaè abituato a seguire le cose e poi ad agire. Chi come lui non ha mai lavorato è abituato più che altro a usare la tastiera e a fare grandi proclami”. Il sindaco di Milano Giuseppereplica, via social, al leader della Lega Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo avevano annunciato e così è stato. Il gelo, condito da vento, pioggia e neve si sta abbattendo sull'intero stivale creando disagi. Le regioni settentrionali sono quelle maggiormente colpite, con in ...

