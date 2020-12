“Ma siete due gocce d’acqua!”. Tina Cipollari e la sorella, mai vista? Una somiglianza impressionante (Di lunedì 28 dicembre 2020) Personaggio inamovibile di Uomini e Donne Tina Cipollari è diventata un personaggio conosciutissimo proprio grazie al programma di Maria De Filippi. Nel bene, con la sua ironia e genuinità, e nel male con i suoi commenti sprezzanti, Tina colpisce sempre nel segno e raramente le sue ‘perle’ passano inosservate. I suoi siparietti con Gemma Galgani, poi, sono diventati un vero e proprio ‘must’ del programma, delle chicche imperdibili e spesso esilaranti. Anche la sua vita privata è diventata di dominio pubblico. Tutti sanno che Tina è stata sposata con Kikò Nalli, noto hair-stylist, che ha conosciuto proprio durante una puntata di UeD. Dalla loro storia sono nati tre figli, Mattias, Gianluca e Francesco. Dopo il matrimonio Tina ha avuto un’altra storia con un imprenditore, ma anche questa relazione è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Personaggio inamovibile di Uomini e Donneè diventata un personaggio conosciutissimo proprio grazie al programma di Maria De Filippi. Nel bene, con la sua ironia e genuinità, e nel male con i suoi commenti sprezzanti,colpisce sempre nel segno e raramente le sue ‘perle’ passano inosservate. I suoi siparietti con Gemma Galgani, poi, sono diventati un vero e proprio ‘must’ del programma, delle chicche imperdibili e spesso esilaranti. Anche la sua vita privata è diventata di dominio pubblico. Tutti sanno cheè stata sposata con Kikò Nalli, noto hair-stylist, che ha conosciuto proprio durante una puntata di UeD. Dalla loro storia sono nati tre figli, Mattias, Gianluca e Francesco. Dopo il matrimonioha avuto un’altra storia con un imprenditore, ma anche questa relazione è ...

marcokaf : Appunto. Ad altre squadre invece è bastato averne due positivi per non partire. Fottendosene del protocollo e nonos… - trescazza : @GuidoCrosetto Corsetto ma non è neanche giusto fare il contrario della - MariaDAmbra10 : @ozgecangurel @NForeverozge #ÖzgeGürel #SerkanCayoglu siete due persone bellissime dentro e fuori...l'Italia vi ama ?????? - AgusMaddalena : RT @Anna19725: Let life surprise you ?? I miei amori... Raccogliete il successo che meritate..siete due grandi artisti, talentuosi e di cuor… - kalagyta : @mammaEfiglia Ma se è vero che siete amanti tra voi, siete due porche perfette. -

Ultime Notizie dalla rete : siete due “Rosicone morto di fama”. GF Vip, il clamoroso autogol dell'ex vippone. Scoppia la bufera Caffeina Magazine Furioso incendio in un garage distrugge due auto e un box nel giorno di Natale

A dare l’allarme è stato un automobilista che passava di lì e si è precipitato nella vicina via Camporcioni ad avvertire i pompieri, subito intervenuti ...

Torna Milano Pitch, aperto il bando della terza edizione

NUOVI AUTORI DI EDITORIA E AUDIOVISIVO CERCASI:APERTO IL BANDO DELLA 3a EDIZIONE DI MILANO PITCH ... c'è tempo fino al 15 febbraio 2021 ...

A dare l’allarme è stato un automobilista che passava di lì e si è precipitato nella vicina via Camporcioni ad avvertire i pompieri, subito intervenuti ...NUOVI AUTORI DI EDITORIA E AUDIOVISIVO CERCASI:APERTO IL BANDO DELLA 3a EDIZIONE DI MILANO PITCH ... c'è tempo fino al 15 febbraio 2021 ...