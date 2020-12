L’Italia in zona arancione fino al 30 dicembre: le regole, i divieti, le riaperture e gli spostamenti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Italia in zona arancione da oggi fino al 30 dicembre. Dopo 4 giorni di zona rossa, cambiano le regole. Vengono adottate misure più leggere, dagli spostamenti ai negozi, dai bar ai ristoranti. fino a mercoledì, comunque, continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5. Ma prima della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione. zona arancione e piccoli comuni Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione. Non è possibile però spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Italia inda oggial 30. Dopo 4 giorni dirossa, cambiano le. Vengono adottate misure più leggere, dagliai negozi, dai bar ai ristoranti.a mercoledì, comunque, continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5. Ma prima della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione.e piccoli comuni Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione. Non è possibile però spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti ...

SircIrr : L'Italia torna zona arancione... Cosa si può fare: un cazzo perché c'è la #neve - zazoomblog : Da oggi l’Italia è zona arancione: cosa si può fare e cosa no - #l’Italia #arancione: - citynowit : L'Italia cambia colore, per pochi giorni, garantendo maggiori libertà ai cittadini. Bar e ristoranti ancora 'chiusi… - MariaAversano1 : RT @ilpost: Da oggi l’Italia è zona arancione - SecolodItalia1 : L’Italia in zona arancione fino al 30 dicembre: le regole, i divieti, le riaperture e gli spostamenti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia zona La capacità di fare business nel 2020: l'esempio virtuoso di in-GROUP Fortune Italia