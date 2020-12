Lino Banfi: “Vaccinatevi, fatelo per i vostri nonni” (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’appello dell’attore Lino Banfi, attore celebre anche per la fiction Rai “Un Medico In Famiglia” ha lanciato un appello relativo alla campagna vaccini. Ieri, 27 dicembre, è partita la campagna del vaccino anno – Covid 19 anche nel nostro paese. Non sono mancate le polemiche con i no vax in prima linea e il Governatore della Regione Campania, De Luca che si è vaccinato nonostante non fosse in lista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 361 Magazine (@361magazine) Banfi a Andkronos ha invitato tutti a vaccinarsi e a farlo anche per le persone più anziane e per i propri cari: “Il vaccino anti-Covid, se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni! fatelo per i vostri cari più anziani o più deboli, che sono più ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’appello dell’attore, attore celebre anche per la fiction Rai “Un Medico In Famiglia” ha lanciato un appello relativo alla campagna vaccini. Ieri, 27 dicembre, è partita la campagna del vaccino anno – Covid 19 anche nel nostro paese. Non sono mancate le polemiche con i no vax in prima linea e il Governatore della Regione Campania, De Luca che si è vaccinato nonostante non fosse in lista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 361 Magazine (@361magazine)a Andkronos ha invitato tutti a vaccinarsi e a farlo anche per le persone più anziane e per i propri cari: “Il vaccino anti-Covid, se non volete farlo per voi,per iper icari più anziani o più deboli, che sono più ...

