“Io non mi vaccino, il siero della Pfizer riduce di poco il rischio di ammalarsi”: il post del professore di infermieristica all’università di Firenze (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Io non mi vaccino”: il post del professore universitario di infermieristica contro il siero anti-Covid “Io non mi vaccino”: con queste parole pubblicate sul suo profilo Facebook, Filippo Festini, professore universitario di infermieristica, si scaglia contro il siero anti-Covid. Festini, associato dell’Università di Firenze, esprime la sua contrarietà al siero prodotto dalla Pfizer, somministrato per la prima volta in Europa nella giornata di domenica 27 dicembre, spiegando che il “vaccino che vi state per somministrare secondo il produttore riduce il rischio di contrarre il Covid dello 0,87%, cioè di meno dell’1%”. Il docente, poi, ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Io non mi”: ildeluniversitario dicontro ilanti-Covid “Io non mi”: con queste parole pubblicate sul suo profilo Facebook, Filippo Festini,universitario di, si scaglia contro ilanti-Covid. Festini, associato dell’Università di, esprime la sua contrarietà alprodotto dalla, somministrato per la prima volta in Europa nella giornata di domenica 27 dicembre, spiegando che il “che vi state per somministrare secondo il produttoreildi contrarre il Covid dello 0,87%, cioè di meno dell’1%”. Il docente, poi, ...

