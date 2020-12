Inter mercato, Paredes o De Paul il sostituto di Eriksen (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dicembre 2020 " Sta per arrivare gennaio, che significa ritorno del campionato ma anche del calciomercato. In casa Inter si pensa a operazioni funzionali e mirate per migliorare una rosa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dicembre 2020 " Sta per arrivare gennaio, che significa ritorno del campionato ma anche del calcio. In casasi pensa a operazioni funzionali e mirate per migliorare una rosa ...

I nerazzurri guardano alla situazione in casa Psg, Pochettino potrebbe subentrare a Tuchel, e attendono una mossa per Eriksen: Paredes o De Paul i sostituti ...

