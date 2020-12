Incidenti | colpito da infarto mentre spala neve | donna travolta da traliccio

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dicembre 2020 - Non solo disagi, l'intensa nevicata su Milano ha provocato almeno un ferito, a causa del crollo di un palo che ha travolto unain strada,un uomo è andato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti colpito

Il Giorno

Milano, 28 dicembre 2020 - Non solo disagi, l'intensa nevicata su Milano ha provocato almeno un ferito, a causa del crollo di un palo che ha travolto una donna in strada, mentre un uomo è andato in ar ...L'adolescente irpino Michele Santoro morto dopo un incidente in bicicletta a 15 anni: cercato di evitare un cane, una settimana di agonia.