Il ricordo di Mario Arpino | tra tedeschi e titini

di, Generale Mario Arpino dall'ottobre del 1990 al marzo 1991, durante la guerra del Golfo a capo dell'unità di coordinamento aereo di Riyadh, in Arabia Saudita. Dal 1999 al 2001 è Capo di stato maggiore della Difesa. «Tra le tante storie tragiche della Resistenza nel Nord-Est, sul nostro confine orientale, c'è anche qualche storiella minore – a lieto fine solo perché ci è andata bene - che riguarda la nostra famiglia. Abitavamo allora a Cave del Predil, una località mineraria frazione del Comune di Tarvisio, dove il papà era un impiegato amministrativo della Società delle Miniere (aveva anche l'incarico extra di sovraintendere l'azienda agricola del Priesnig e di curare il benessere degli operai), mentre mia mamma era maestra elementare. Allora frequentavo le prime classi delle elementari. Erano i tempi, tanto per intenderci, in cui la Direzione ...

