Guasto in laboratorio ad Aosta, boom di falsi positivi: almeno 20 pazienti negativi trasferiti in reparti Covid (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Guasto è stato provocato dallo spegnimento dello strumento che si è resettato e non è stato ritarato dai tecnici: quasi tutti i campioni analizzati sono così risultati positivi. Leggi su lastampa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilè stato provocato dallo spegnimento dello strumento che si è resettato e non è stato ritarato dai tecnici: quasi tutti i campioni analizzati sono così risultati

