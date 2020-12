Governo diviso sull'obbligo vaccinale degli statali, per ora prevale la linea morbida (Di lunedì 28 dicembre 2020) Divisi anche su questo. Alla vigilia dell’arrivo in Italia di 450mila dosi di vaccino anti Covid e nel day after delle prime vaccinazioni, il Governo si spacca anche sull’obbligatorietà o meno della puntura anti contagio. Di buon mattino il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, ospite ad Agorà, si sfila dalla compagine dell’esecutivo e lancia il tema dell’obbligatorietà come “pre-condizione per chi lavora nel pubblico. Se ci dovessimo rendere conto che evidentemente c’è un rifiuto che non si riesce a superare, io penso che nel pubblico non si possa lavorare”. Il ministro competente, Fabiana Dadone, in quota M5s, prende le distanze. Culturalmente contraria all’obbligo vaccinale, come d’altronde lo è il suo partito, punta tutto su una campagna di sensibilizzazione: “Non sono grande appassionata ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Divisi anche su questo. Alla vigilia dell’arrivo in Italia di 450mila dosi di vaccino anti Covid e nel day after delle prime vaccinazioni, ilsi spacca anche’obbligatorietà o meno della puntura anti contagio. Di buon mattino il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, ospite ad Agorà, si sfila dalla compagine dell’esecutivo e lancia il tema dell’obbligatorietà come “pre-condizione per chi lavora nel pubblico. Se ci dovessimo rendere conto che evidentemente c’è un rifiuto che non si riesce a superare, io penso che nel pubblico non si possa lavorare”. Il ministro competente, Fabiana Dadone, in quota M5s, prende le distanze. Culturalmente contraria all’, come d’altronde lo è il suo partito, punta tutto su una campagna di sensibilizzazione: “Non sono grande appassionata ...

Alessan77616441 : RT @HuffPostItalia: Governo diviso sull'obbligo vaccinale degli statali, per ora prevale la linea morbida - HuffPostItalia : Governo diviso sull'obbligo vaccinale degli statali, per ora prevale la linea morbida - miahellenbog : Allora lezioni di diritto con Mia; LESSON NAMBER UAN: “Consociativismo” è una forma di governo che garantisce una r… - Bruno72513183 : Avete già dato disgraziati, ci avete portato sull'orlo del default, nn avete nulla di concreto da portare solo disa… - chezurdo1948 : RT @La7tv: #ottoemezzo @AndreaScanzi sottolinea il momento difficile per il paese e per la maggioranza: 'C'è chi nel governo parla di crisi… -