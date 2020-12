Giulia Salemi e Pierpaolo in tilt dopo i baci sotto il vischio | arriva il confronto

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 28 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 si è confrontata conPretelli in merito al loro rapporto ancora non del tutto chiaro.il, che hanno mandato in visibilio i fan della coppia, alcuni vipponi, tra cui Tommaso Zorzi, hanno cercato di capirci di più in merito al rapporto tra la 27enne e Pretelli. I dubbi di: “Prima devo vedere cosa dicono in puntata”al GF Vip 5, confidandosi con Zorzi in merito a quello che sta succedendo con, ha esordito dicendo che prima vuole vedere come uscirà la loro storia durante la puntata di stasera prima di giudicare. A quel punto, Tommaso le ha chiesto: Ma scusa tu capisci le storie in base a cosa pensano ...