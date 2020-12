Genoa, accordo per la cessione del club ma mancano i soldi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe chiuso l’accordo per la cessione del club ma un contrattempo ha fatto saltare l’operazione Secondo quanto riferito dalla versione genovese di Repubblica, il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe chiuso l’accordo per la cessione del club ma un contrattempo legato al primo bonifico al momento ha fatto saltare l’operazione. Preziosi è stato in trattativa con una cordata piemontese con ai vertici Pier Domenico Garrone con la quale era stato trovate anche l’accordo sulle cifre: 30 milioni più l’intero monte debito. Al momento delle firme, però, la prima tranche del pagamento non era stata ancora bonificata e per questo motivo la cessione definitiva del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente delEnrico Preziosi avrebbe chiuso l’per ladelma un contrattempo ha fatto saltare l’operazione Secondo quanto riferito dalla versione genovese di Repubblica, il presidente delEnrico Preziosi avrebbe chiuso l’per ladelma un contrattempo legato al primo bonifico al momento ha fatto saltare l’operazione. Preziosi è stato in trattativa con una cordata piemontese con ai vertici Pier Domenico Garrone con la quale era stato trovate anche l’sulle cifre: 30 milioni più l’intero monte debito. Al momento delle firme, però, la prima tranche del pagamento non era stata ancora bonificata e per questo motivo ladefinitiva del ...

zulushai : RT @pianetagenoa: REPUBBLICA GENOVA - Genoa, accordo per la cessione ma alla fine i soldi non arrivano - - BombeDiVlad : ?? #Preziosi è stato vicino alla cessione del #Genoa ???? Ma l'accordo è saltato all'ultimo #LBDV #LeBombeDiVlad - ma_liguori : RT @pianetagenoa: REPUBBLICA GENOVA - Genoa, accordo per la cessione ma alla fine i soldi non arrivano - - pianetagenoa : REPUBBLICA GENOVA - Genoa, accordo per la cessione ma alla fine i soldi non arrivano - - _pioliball_ : @manuel44725775 @andrea_mila10 @jeanpauldl1998 @AntoVitiello Col Verona creammo tantissimo, partita veramente gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa accordo REPUBBLICA GENOVA - Genoa, accordo per la cessione ma alla fine i soldi non arrivano Pianetagenoa1893.net Genoa, accordo per la cessione del club ma mancano i soldi

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe chiuso l'accordo per la cessione del club ma un contrattempo ha fatto saltare l'operazione ...

Genoa a un passo dalla cessione, ma niente soldi

Era tutto fatto per la cessione del club ligure, ma la somma che doveva dare il via libera all’operazione non è stata bonificata.

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe chiuso l'accordo per la cessione del club ma un contrattempo ha fatto saltare l'operazione ...Era tutto fatto per la cessione del club ligure, ma la somma che doveva dare il via libera all’operazione non è stata bonificata.