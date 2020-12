Fabio Fazio, nella bufera: rischia il posto alla Rai? La verità (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il conduttore Fabio Fazio sembrerebbe essere nell’occhio del ciclone e criticato fortemente dal mondo della politica. Ecco cosa è successo. Sembra che attualmente Fabio Fazio si trovi al centro di una grande polemica che viene direttamente dal mondo della politica. Fazio come molti sapranno è il conduttore della trasmissione televisiva Che tempo che fa, che Leggi su youmovies (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Il conduttoresembrerebbe essere nell’occhio del ciclone e criticato fortemente dal mondo della politica. Ecco cosa è successo. Sembra che attualmentesi trovi al centro di una grande polemica che viene direttamente dal mondo della politica.come molti sapranno è il conduttore della trasmissione televisiva Che tempo che fa, che

CovaDonata : @Tg3web @fabfazio Fabio Fazio proponga qualche iniziativa per aiutare : noi lo seguiremo!! - sotirias : ''165mila euro per ospitare clooney''. l'accusa dei leghisti a fabio fazio - Media e Tv - notadom1 : RT @ilgiornale: Nei corridoi di viale Mazzini si mormora che Fabio Fazio avrebbe pagato 150mila euro per ospitare George Clooney e ora FdI… - veratto_A : RT @Libero_official: Indiscrezioni sul super-cachet corrisposto da #CTCF a #Cloonwy, '150mila euro'. #FdI chiede lumi alla #Rai e #Fazio: '… - fabio_fazio_fax : Eh... Niente! Sta foto è troppo figa ???? -