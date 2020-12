"Ecco il partito di Conte", la conferma dal big Pd: terremoto e panico a sinistra, un sondaggio da brividi (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Ma davvero c'è qualcuno nel Pd che auspica la nascita del partito di Giuseppe Conte? E davvero quel qualcuno non considera che il nuovo partito di Conte toglierebbe voti proprio al Pd?». Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato dem e portavoce di Base Riformista (l'area Pd guidata da Lorenzo Guerini e Loca Lotti). Il cinguettìo arriva nella calma della domenica post-natalizia dopo l'intervista rilasciata da Goffredo Bettini alla Stampa che ha creato parecchio scompiglio tra i dem anche se solo Romano si è espresso con una dichiarazione così chiara contro l'ipotesi. «Per quanto mi riguarda, avanzo un ragionamento logico: l'attuale alleanza ha fatto del bene all'Italia e avrebbe il dovere di ripresentarsi agli elettori. Conte deciderebbe in autonomia il ruolo da interpretare. La sua leadership non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Ma davvero c'è qualcuno nel Pd che auspica la nascita deldi Giuseppe? E davvero quel qualcuno non considera che il nuovoditoglierebbe voti proprio al Pd?». Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato dem e portavoce di Base Riformista (l'area Pd guidata da Lorenzo Guerini e Loca Lotti). Il cinguettìo arriva nella calma della domenica post-natalizia dopo l'intervista rilasciata da Goffredo Bettini alla Stampa che ha creato parecchio scompiglio tra i dem anche se solo Romano si è espresso con una dichiarazione così chiara contro l'ipotesi. «Per quanto mi riguarda, avanzo un ragionamento logico: l'attuale alleanza ha fatto del bene all'Italia e avrebbe il dovere di ripresentarsi agli elettori.deciderebbe in autonomia il ruolo da interpretare. La sua leadership non è ...

Franco32656300 : RT @Fabius0074: @liraera @Franco32656300 @LegaSalvini Per AVREI uno come Salvini?? Ecco spiegato come uno così possa essere a capo di un pa… - addawadaie : @Bianca14339322 Lui ha in testa Elisabetta, con lei era partito a 1000 e se fuori ha conferma che lei ci sarà, ciao… - Wally_80 : @CarloCalenda No perché se dipendeva da voi fuoriusciti da un partito per crearne un altro dal quale fuoriuscirebbe… - Fabius0074 : @liraera @Franco32656300 @LegaSalvini Per AVREI uno come Salvini?? Ecco spiegato come uno così possa essere a capo… - danieledv79 : Un profilo nato per fare il partito di Conte. Ecco qui Bettini. -

