Covid. "L'obbligatorietà del vaccino non va esclusa, ma può essere l'ultima spiaggia" (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'obbligatorietà del vaccino per il Covid-19 non va esclusa a priori , può essere però l'ultima spiaggia. Prima di allora dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti possibili per convincere le ... Leggi su lanazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'delper il-19 non vaa priori , puòperò l'. Prima di allora dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti possibili per convincere le ...

lapalisse6 : @AlbanoNicola @CiccioIlBrillo @repubblica legge 119 del 31 luglio 2017). basta aggiungere il covid e magari informa… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: #Covid. 'L'obbligatorietà del vaccino non va esclusa, ma può essere l'ultima spiaggia' - qn_lanazione : #Covid. 'L'obbligatorietà del vaccino non va esclusa, ma può essere l'ultima spiaggia' - Gwilbor : Vaccino anti-COVID, si parla tanto di obbligatorietà, ma perlomeno in questa fase ne parlerei meno possibile, perch… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il Ministro dell'Università Gaetano #Manfredi sull'obbligatorietà del #vaccino contro il #Covid -