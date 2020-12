Coronavirus: oltre 432mila casi e 7.200 morti in 24 ore nel mondo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Washington, 28 dic. (Adnkronos Salute) - Sono quasi 432mila i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel mondo e 7.200 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo rende noto la Johns Hopkins University nel suo ultimo bilancio, mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia si appresta a raggiungere quota 81 milioni. Per ora, a livello mondiale sono 80.792.902 le persone contagiate e 1.765.071 quelle decedute. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 19.134.977 contagiati e 333.125 morti. Sono invece 45.706.868 le persone considerate guarite a livello globale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Washington, 28 dic. (Adnkronos Salute) - Sono quasii nuovidiregistrati nelle ultime 24 ore nele 7.200 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo rende noto la Johns Hopkins University nel suo ultimo bilancio, mentre il totale deidall'inizio della pandemia si appresta a raggiungere quota 81 milioni. Per ora, a livello mondiale sono 80.792.902 le persone contagiate e 1.765.071 quelle decedute. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 19.134.977 contagiati e 333.125. Sono invece 45.706.868 le persone considerate guarite a livello globale.

Tutti i Paesi del mondo colpiti dalla pandemia: in Giappone sono arrivati dal Regno Unito sette viaggiatori positivi alla 'nuova variante'; negli Stati Uniti Trump firma un pacchetto da 900 miliardi d ...

Covid e disabilità, nel Lazio arrivano i percorsi sanitari, Accolte le richieste dei caregiver

ROMA - “Un regalo di Natale”: così definiscono le associazioni di caregiver Hermes e Oltre lo sguardo il documento che la Regione Lazio ha inviato alle Aziende sanitarie il 24 dicembre. Il provvedimen ...

