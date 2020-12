Coronavirus, nella settimana di Natale ben 18 morti. In aumento i casi attivi, a Forlì sono oltre 700 i positivi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Torna a crescere nel Forlivese il numero di casi attivi al covid-19. sono infatti 962 i positivi, 77 in più rispetto a quanto comunicato lunedì 21 dicembre. Nel dettaglio 892 in isolamento domiciliare ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) Torna a crescere nel Forlivese il numero dial covid-19.infatti 962 i, 77 in più rispetto a quanto comunicato lunedì 21 dicembre. Nel dettaglio 892 in isolamento domiciliare ...

chetempochefa : Claudia Alivernini, romana di 29 anni e volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battagli… - bambinogesu : #Coronavirus Al via le vaccinazioni contro il Covid-19 del personale sanitario dell'ospedale. Trenta, tra medici e… - peeyonkou : RT @LegaPokemon: Peccato però che, nell'articolo originale, non si legga da alcuna parte l'attacco a Conte. L'articolo infatti s'intitola (… - 100x100Napoli : Rinvitata Frosinone-Pisa a causa di un focolaio nella squadra sociale - SOLOCULTURA_IT : RT @Quirinale: #coronavirus, #Mattarella: tutti operino nella stessa direzione senza polemiche scomposte. Siamo di fronte a un nemico insid… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nella Coronavirus, nella seconda ondata di contagi si abbassa l'età media: 46 anni ChietiToday Covid a Vibo Marina, positivo dipendente di un negozio: disposta la chiusura

Gli altri impiegati nell’esercizio commerciale saranno sottoposti a tampone. I locali – per ora chiusi - saranno invece sanificati ...

COVID 19 – Vaccini, entro mercoledì 975 dosi al San Timoteo e 1950 al Cardarelli

COVID 19 – Entro dopodomani, arriveranno in Molise 2925 vaccini così divisi: 975 dosi al San Timoteo di Termoli e 1950 dosi al Cardarelli di Campobasso. Il carico in arrivo nei prossimi due giorni in ...

Gli altri impiegati nell’esercizio commerciale saranno sottoposti a tampone. I locali – per ora chiusi - saranno invece sanificati ...COVID 19 – Entro dopodomani, arriveranno in Molise 2925 vaccini così divisi: 975 dosi al San Timoteo di Termoli e 1950 dosi al Cardarelli di Campobasso. Il carico in arrivo nei prossimi due giorni in ...