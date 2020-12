Cacciari: "Il Recovery Plan è aria fritta. Se si apre la crisi di governo arriva Draghi" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesca Galici In due interviste, a La Repubblica e La Verità, Cacciari analizza l'attuale momento storico e gli scenari futuri per l'Italia tra vaccini e Recovery Plan Massimo Cacciari, con l'onestà intellettuale e la sincerità che lo caratterizza, ha concesso un'intervista a La Repubblica e una a La Verità, analizzando l'attuale situazione politica del Paese, che si lega inevitabilmente con la campagna dei vaccini. La polemica di ieri riguarda il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, primo politico a vaccinarsi nel giorno dedicato alle dosi per il personale medico sanitario. Il governatore ha dato l'annuncio con tanto di foto sul suo profilo Facebook, che ha scatenato la rabbia per primo del sindaco di Napoli. La questone si è protratta fino a sera ieri, ma Cacciari ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesca Galici In due interviste, a La Repubblica e La Verità,analizza l'attuale momento storico e gli scenari futuri per l'Italia tra vaccini eMassimo, con l'onestà intellettuale e la sincerità che lo caratterizza, ha concesso un'intervista a La Repubblica e una a La Verità, analizzando l'attuale situazione politica del Paese, che si lega inevitabilmente con la campagna dei vaccini. La polemica di ieri riguarda il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, primo politico a vaccinarsi nel giorno dedicato alle dosi per il personale medico sanitario. Il governatore ha dato l'annuncio con tanto di foto sul suo profilo Facebook, che ha scatenato la rabbia per primo del sindaco di Napoli. La questone si è protratta fino a sera ieri, ma...

