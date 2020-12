Bonus idrico e credito d’imposta al via | come accaparrarseli e risparmiare

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel testo della manovra 2021 compaiono svariate agevolazioni allo scopo, evidente, di aiutare il tessuto socio-economico italiano, nel difficile percorso di ripresa post pandemia. Tra queste misure, c’è anche il, per chi cambia rubinetti e sanitari, un fondo per la consapevolezza idrica, uno per le piccole isole e la previsione di unper coloro che eviteranno l’acqua nei contenitori di plastica. Facciamo allora il punto e vediamo di che si tratta. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su chi paga in caso di ascensore rotto in condominio e a chi spetta chiamare l’assistenza, clicca qui. Il: che cos’è? La manovra di bilancio per il 2021 prospetta, fondi e ...