Asl Napoli 1, centro vaccini alla Mostra d’Oltremare: appalto da 185 mila €, il bando è scaduto oggi (Di lunedì 28 dicembre 2020) I padiglioni 1 e 2 della Mostra d’Oltremare diventeranno per un periodo da due a sei mesi un Covid Vaccine Center dell’Asl Napoli 1 per la somministrazione del vaccino alla popolazione partenopea. Il centro è oggetto di un bando scaduto questa mattina e di cui, si apprende dall’Asl, è in corso l’esame delle proposte arrivate. L’appalto è da 185.600 euro e prevede la fornitura e l’allestimento all’interno dei padiglioni di tutto il centro vaccinale che avrà l’info-point dell’Asl Napoli 1 centro, la sala accettazione, la sala vaccini, la sala di attesa e di osservazione post vaccino, il primo soccorso, l’area di stoccaggio e smistamento delle dosi del vaccino. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) I padiglioni 1 e 2 delladiventeranno per un periodo da due a sei mesi un Covid Vaccine Center dell’Asl1 per la somministrazione del vaccinopopolazione partenopea. Ilè oggetto di unquesta mattina e di cui, si apprende dall’Asl, è in corso l’esame delle proposte arrivate. L’è da 185.600 euro e prevede la fornitura e l’allestimento all’interno dei padiglioni di tutto ilvaccinale che avrà l’info-point dell’Asl, la sala accettazione, la sala, la sala di attesa e di osservazione post vaccino, il primo soccorso, l’area di stoccaggio e smistamento delle dosi del vaccino. ...

pisto_gol : La decisione del CONI sulla vicenda Juve-Napoli è la pietra tombale sui vertici del calcio italiano, che hanno reda… - gobboadoltranza : @RaiSport @RaiDue Vince senza dubbio l’ASL di napoli - 530_scania : @RaiSport @RaiDue E l'asl di Napoli - Gabrigrifo1 : @angianna78 @FBiasin L equivoco viene da qui, il Napoli ha rispettato la legge ascoltando l ASL, le altre ASL non s… - isamiccoli52 : RT @glmdj: *** DIFFERENZE. Il #Frosinone, gioca e pareggia, con 14 positivi. L'unica eccezione italiana, in quella in cui si sono movimenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Napoli Vax Day, Asl Napoli 1: Al lavoro per 1 milione di dosi - Ildenaro.it Il Denaro Juventus, frecciatina di Tancredi Palmeri: “CR7? Come vedete le ASL contano quando si vuole”

JUVENTUS – Dopo la vicenda di Juventus-Napoli, dove l’ASL non permise agli azzurri di andare a Torino, ci furono tantissime polemiche. Polemiche sull’importanza delle ASL e sul protocollo della Serie ...

Ordine: "Casertana esempio di rispetto delle regole, sul Napoli invece pesano due aspetti"

Franco Ordine, noto giornalista, ha duramente criticato l'atteggiamento del Napoli in relazione all'ormai famosa partita con la Juventus che non si è giocata.

JUVENTUS – Dopo la vicenda di Juventus-Napoli, dove l’ASL non permise agli azzurri di andare a Torino, ci furono tantissime polemiche. Polemiche sull’importanza delle ASL e sul protocollo della Serie ...Franco Ordine, noto giornalista, ha duramente criticato l'atteggiamento del Napoli in relazione all'ormai famosa partita con la Juventus che non si è giocata.