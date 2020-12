Amedeo Goria ex marito Maria Teresa Ruta: retroscena sul suo tradimento (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amedeo Goria è stato per quattordici anni il marito di Maria Teresa Ruta ma poi tra i due è finita a causa di un tradimento: il retroscena. Amedeo Goria è l’ex marito di Maria Teresa Ruta la cui storia, soprattutto in questo periodo in cui lei è dentro alla casa del Grande Fratello Vip 2020, Leggi su youmovies (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato per quattordici anni ildima poi tra i due è finita a causa di un: ilè l’exdila cui storia, soprattutto in questo periodo in cui lei è dentro alla casa del Grande Fratello Vip 2020,

domenicalive : A #DomenicaLive, la replica di Amedeo Goria ad alcune frasi di Maria Teresa Ruta - gossipblogit : Amedeo Goria: “Guenda e Telemaco si lasciano e si riprendono in continuazione…” - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Amedeo Goria: “Filippo Nardi? Il tentativo di scusarsi è stato maldestro” (video) - dave7664238245 : @Simo_Val Walter Zenga, storico portiere di Nazionale ed Inter, è stato testimone di Amedeo Goria al matrimonio con… - svevamara : gian amedeo goria formale come il console tedesco in terra danese #gfvip -